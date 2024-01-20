السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن الأول عربياً و 24 عالمياً في مؤشر الصناعات التحويلية

فيديو- مقتل 50 شخصا في الولايات المتحدة جراء عواصف ثلجية

طائرات الاحتلال تلقي منشورات تحمل صور محتجزين إسرائيليين في غزة

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مدرسة

الخارجية الفلسطينية: المطلوب وقف فوري لإطلاق النار وليس الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية

وزير الصحة يفتتح مركزين صحيين في ساكب وجُبَّة بمحافظة جرش

اختلاف على سعر ليرة الذهب محلياً اليوم

الشمالي يؤكد: الحكومة مُلتزمة بتثبيت أسعار الخبز

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة

مصنعون يكشفون أسباب تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في 2023

السبت، 20-01-2024 11:52 ص

3521 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

1705738853902


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني بالبرنامج التدريبي 2023/2024 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للعام الحالي 3521 متدربا ومتدربة، إضافة الى 4968 من حملة الثانوية العامة.

اضافة اعلان


وسجل بالبرامج التدريبية أربعة من حملة شهادة الدكتوراه، ومئة من حملة الماجستير، و 2378 من حملة البكالوريوس، و 1039 من حملة دبلوم كليات المجتمع، إضافة الى 32 من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وقال الناطق الإعلامي للمؤسسة جميل القاضي إن ازدياد اعداد المتدربين من حملة الشهادات الاكاديمية في هذا العام الدراسي يؤكد دور المؤسسة الحيوي في توجيه الشباب ونشر ثقافة العمل التقني والمهني لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليا وعالميا.


وأكد القاضي أن المؤسسة تمضي وفقا للتوجيهات الملكية لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير الفرص المستدامة للشباب الذكور والإناث بالشراكة مع مختلف القطاعات التنموية في محافظات المملكة كافة، مبينا ان البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية تغطي مجموعة متنوعة من المهارات والاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة، من خلال 35 معهدا تدريبيا في المحافظات كافة، ويتوفر فيها 348 مشغلا تدريبيا، و120 برنامجا تدريبيا.


والتحق في مختلف معاهد مؤسسة التدريب المهني للعام التدريبي 2023-2024 أكثر من 10 آلاف متدرب ومتدربة، وتسعى المؤسسة لزيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتخصصات المهنية وفقا لمؤشرات أداء واضحة بحلول 2025 للوصول الى طاقة استيعابية تبلغ 30 ألف متدرب ورفع نسبة التشغيل الى 90 بالمئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12022258115489891800

الأردن الأول عربياً و 24 عالمياً في مؤشر الصناعات التحويلية

الخارجية

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مدرسة

WhatsApp Image 2024-01-20 at 12.24.06 PM

وزير الصحة يفتتح مركزين صحيين في ساكب وجُبَّة بمحافظة جرش

72023291408252529891

الشمالي يؤكد: الحكومة مُلتزمة بتثبيت أسعار الخبز

1705740572392

مطالب بإنارة مداخل معان وطريق أذرح

ااااااااااا

النقابة اللوجستية: 9 بواخر محملة بنحو 6 آلاف حاوية بضائع تصل ميناء العقبة خلال أيام

أخبار متعلقة
nQ7w3fUq0GNR8ayk2mqlfb0MyedHG1Hlz99ZPx8i

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 15.1% خلال 10 أشهر

1703581373047

سفارة أذربيجان: أبناء الجالية الأذرية يحظون بالرعاية والاهتمام في الأردن

طريقة-الشحن-البحري-للبضائع

وزيرة النقل: 65% من مستوردات الأردن تأتي عبر البحر الأحمر

1703412960247

صندوق الضمان يلتقي "إدارية المتقاعدين"

1703336224697

مجالس المحافظات تدعم التدريب المهني بسيارات هايبرد وكهربائية

1703161869265

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة التركية