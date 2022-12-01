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الخميس، 01-12-2022 07:09 م

مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص

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الوكيل الاخباري - وقع مشروع مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني؛ لتعزيز ودعم مشاركة المرأة اقتصادياً في القطاع الخاص، ودعم إيجاد فرص القيادة لهن في القطاع العام.

وبموجب المذكرة، سيتم إطلاق وحدة سياسات القوى العاملة كمساحة تشاورية تجمع خبراء السياسات من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني لاستخدام خبراتهم ومهاراتهم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف لتنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة للمرأة.

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