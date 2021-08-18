مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الاربعاء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الأربعاء الموافق 18/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى :مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتكمدينة الأمير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتكقاعة يا هلا2 – مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيكمديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك