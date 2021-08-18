الأربعاء 18-08-2021
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الأربعاء، 18-08-2021 12:12 ص

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الاربعاء

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الأربعاء الموافق 18/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.اضافة اعلان


وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى : 

مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتك 
مدينة الأمير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتك 
 قاعة يا هلا2 –  مدينة الحسين الرياضية -  بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك

 




 

 


 

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