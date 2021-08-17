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الثلاثاء، 17-08-2021 08:17 ص

مراكز التطعيم الثلاثاء - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي تتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٧، وفيما يلي التفاصيل : 

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1. قائمة اسماء المراكز للجرعة الثانية فقط من مطعوم نوع استرازينيكا
للمواعيد المبرمجة مسبقا ، ولمن تخلف عن اخذ الجرعة الثانية . اضغط الرابط المرفق 

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=834


2. قائمة اسماء المراكز الجرعة المعززة من مطعوم نوع فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول ، وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة الى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين .اضغط الرابط المرفق 
https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=833


3.  قائمة اسماء مراكز التطعيم مطعوم نوع سينوفارمجرعة ثانية فقط اضغط الرابط المرفق 
أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق . 
https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=835


4.  قائمة اسماء مراكز التطعيم مطعوم نوع فايزر جرعة أولى وجرعة ثانية اضغط الرابط المرفق 
https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=838أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية . 


5.  قائمة اسماء مراكز الجرعة الأولى فقط للاعمار فوق ١٢ عاما فما فوق وبدون موعد مسبق . اضغط الرابط المرفق 
https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=836.

 

6. قائمة اسماء مراكز التطعيم مطعوم نوع فايزر  جرعة ثانية فقط . اضغط الرابط المرفق 
https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=837


أ. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
ب. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن اخذ الجرعة الثانية .
ج. مطاعيم الجرعة الثانية للأعمار من ١٢ عاما فما فوق وبدون موعد مسبق . 
تشترط وزارة الصحة : مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من ١٢ عاما الى ما دون ١٨ عاما لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه .

 




 

 


 

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