مراكز التطعيم الثلاثاء - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي تتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٧، وفيما يلي التفاصيل :

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1. قائمة اسماء المراكز للجرعة الثانية فقط من مطعوم نوع استرازينيكا

للمواعيد المبرمجة مسبقا ، ولمن تخلف عن اخذ الجرعة الثانية . اضغط الرابط المرفق

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=834



2. قائمة اسماء المراكز الجرعة المعززة من مطعوم نوع فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول ، وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة الى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين .اضغط الرابط المرفق

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=833



3. قائمة اسماء مراكز التطعيم مطعوم نوع سينوفارمجرعة ثانية فقط اضغط الرابط المرفق

أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق .

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=835



4. قائمة اسماء مراكز التطعيم مطعوم نوع فايزر جرعة أولى وجرعة ثانية اضغط الرابط المرفق

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=838أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية .



5. قائمة اسماء مراكز الجرعة الأولى فقط للاعمار فوق ١٢ عاما فما فوق وبدون موعد مسبق . اضغط الرابط المرفق

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=836.

6. قائمة اسماء مراكز التطعيم مطعوم نوع فايزر جرعة ثانية فقط . اضغط الرابط المرفق

https://www.moh.gov.jo/DetailsPage/MOH_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=837



أ. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

ب. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن اخذ الجرعة الثانية .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية للأعمار من ١٢ عاما فما فوق وبدون موعد مسبق .

تشترط وزارة الصحة : مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من ١٢ عاما الى ما دون ١٨ عاما لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه .