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الخميس، 11-11-2021 07:11 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/11/11

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس الموافق 2021/11/11 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط

 


مطعوم سينوفارم الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط


الجرعة المعززة الثالثة من مطعوم كوفيد – 19 للأشخاص الذين مضى على تلقيهم للجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق : الرابط


الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول: الرابط


مطعوم سبوتنيك جرعة ثانية فقط : الرابط


 




 

 


 

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