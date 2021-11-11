مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/11/11

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس الموافق 2021/11/11 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط



مطعوم سينوفارم الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط



الجرعة المعززة الثالثة من مطعوم كوفيد – 19 للأشخاص الذين مضى على تلقيهم للجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق : الرابط



الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول: الرابط



مطعوم سبوتنيك جرعة ثانية فقط : الرابط