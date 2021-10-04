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مراكز إعطاء لقاح كورونا في المملكة الاثنين

الإثنين، 04-10-2021 07:08 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا في المملكة الاثنين

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الاثنين الموافق 2021/10/4 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر الجرعة الأولى والجرعة الثانية : الرابط 
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم سينوفارم الجرعة الثانية فقط : الرابط
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى الجرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول: الرابط


* وتدعو الوزارة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الإقامة ، عقد العمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الأردنيين.


 




 

 


 

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