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الخميس، 29-06-2023 03:46 م

مراكز الإصلاح والتأهيل تواصل استقبال ذوي النزلاء

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الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام الزيارات الاعتيادية والخاصة التي توسعت بها في كافة مراكزها، ضمن جهودها الإنسانية الهادفة لتعزيز التماسك الاجتماعي لدى النزلاء وتمكينهم من التواصل مع أسرهم خلال عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وسعت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى إتاحة هذه الفرصة أمام النزلاء للالتقاء بذويهم، ضمن نهجها التأهيلي الدافع نحو ترسيخ القيم الحميدة والتغيير الإيجابي.

وفتحت مديرية الأمن العام أبواب الزيارة أمام ذوي النزلاء طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وزادت من الزيارات الخاصة، ووفرت كافة التسهيلات لتمكين النزلاء من الالتقاء بذويهم، مع توفير الاتصالات الهاتفية لجميع النزلاء ممن لم تتح الظروف لذويهم من زيارتهم.

 




 

 


 

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