مراكز الإصلاح والتأهيل: فتح أبواب الزيارات لذوي النزلاء طيلة أيام العيد

الوكيل الاخباري- أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي انه بمناسبة عيد الفطر السعيد وانسجاماً مع السياسة الإصلاحية المتبعة داخل مراكز الإصلاح لإبقاء النزيل على اتصال دائم مع محيطه الخارجي ومشاركتهم مناسباتهم فقد تقرر فتح ابواب الزيارات العامة لذوي النزلاء طيلة ايام عطلة عيد الفطر السعيد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا.



وقال المجالي اليوم الخميس عبر إذاعة "الأمن العام" أن مراكز الإصلاح والتأهيل سمحت باستخدام الهاتف خلال العيد ليتمكن النزلاء من التواصل مع أسرهم.



وأشار إلى أن المراكز قامت بتبليغ مجموعة من النزلاء تم اختيارهم ضمن مواصفات ومعايير معينة للسماح بالزيارات الخاصة.



وبين أن مديرية الأمن العام أصدرت توجيهات بتقديم الحلوى داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر السعيد.



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