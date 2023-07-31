مراكز الشباب تواصل نشاطاتها ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

الوكيل الإخباري - واصلت مراكز شباب وشابات في محافظات العاصمة وإربد وعجلون والبلقاء، اليوم الاثنين، تنفيذ فعالياتها ونشاطاتها ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023.

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ففي بيت شباب عمان، انطلقت اليوم الاثنين، بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، فعاليات معسكر تصميم الألعاب الإلكترونية للذكور، بمشاركة 40 شابا من الفئة العمرية من 15 – 17 عاما.



ويهدف المعسكر الذي يستمر 5 أيام، إلى إعداد جيل قادر على تصميم ألعاب إلكترونية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية، وإكسابهم معارف في صناعة الألعاب، والاطلاع على الطرق المثلى لاستخدام التكنولوجيا من المختصين العاملين والمهتمين في صناعة الألعاب الإلكترونية.



وتتضمن فعاليات المعسكر زيارات يومية لمختبر الألعاب الإلكترونية أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ومركز صناعة الألعاب الإلكترونية، وأعمالا تطوعية داخل ساحات بيت الشباب.



كما بدأت في بيت شباب اربد، فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعي وبناء الروبوت، بمشاركة 38 شابة من جميع مديريات الشباب في محافظات المملكة.

وتشتمل فعاليات المعسكر على محاور عدة، منها: التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته في الحياة، وأساسيات البرمجة، وآلية عمل الروبوتات وبرمجتها، بالإضافة إلى زيارات لمعالم محافظة إربد السياحية والثقافية، وأنشطة لامنهجية ورياضية.



ونظمت مديرية شباب محافظة اربد، في مركز شباب الرمثا، اليوم، معسكرا حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، بمشاركة 20 شابا وشابة من الفئة العمرية 18 - 30 عاما.



وقال مدير شباب محافظة اربد، يحيى المومني، إن المعسكر يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الحزبية وتعريفهم المشاركين بقانوني الانتخاب والأحزاب وحثهم على أن يكون لهم دور في صناعة القرار.



وأكد المحاضر طارق جرادات، خلال المعسكر، أهمية قانوني الانتخاب والأحزاب في رفع نسبة المشاركة وإشراك الشباب في الحياة السياسية والحزبية، موضحا أهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقة قادرة على تطبيق برامجها بما يخدم المصلحة العامة، تجسيدا للرؤى الملكية في تطوير العمل السياسي.



وفي عجلون، انطلقت بمركز شابات عبين عبلين فعاليات المعسكر التشاركي بمشاركة 25 شابة، وذلك ضمن الدفعة الخامسة لمعسكرات الحسين للعمل والبناء 2023.



وتضمن المعسكر مجموعة من الفعاليات والمحاضرات أشرف على تنفيذها الملازم علاء القضاة من مديرية شرطة عجلون متحدثا عن دور الأمن العام في إشاعة الأمن والاستقرار داخل المملكة و المحامي سفيان المومني متحدثا عن الموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.



ويهدف المعسكر إلى تعميق مفهوم الهوية الوطنية الأردنية والانتماء للقيادة الهاشمية وترسيخ المفهوم الشامل للثقافة الوطنية، بتعريف الشباب بدور المؤسسات الوطنية في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ عليها.



وفي البلقاء، انطلقت فعاليات معسكر الحسين للشباب في السرو الدفعة الرابعة من معسكر المغامرة والتحدي للفئة العمرية (15-17) عاما بمشاركة 39 شابا من أعضاء المراكز الشبابية في إقليم الجنوب، بالتعاون مع مديرية الأمن العام /قوات الدرك.



وتضمنت فعاليات المعسكر مغامرات وتحديات وتدريبات المشاة ومسير ليلي وميدان الحواجز وأعمال تطوعية، بالإضافة إلى ألعاب شعبية ومسابقات مختلفة.



كما تتضمن زيارة إلى مدرسة تدريب قوات الدرك في الكفرين والتدريب على الأسلحة الخفيفة والدفاع عن النفس وتمارين اللياقة البدنية.



ويهدف المعسكر إلى تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم وتمكينهم من مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص من خلال ميادين الشرف العسكرية وتعميق مفاهيم الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الهاشمية والمساهمة في بناء الشخصية الشبابية الوطنية المتوازنة والمتكاملة للشباب الأردني.