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السبت، 15-07-2023 07:06 م

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3701 طن، منها 2568 طن خضار، و964 طن فواكه، و 169 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا ، والبصل الناشف بين 15و30 قرشا، والبطاطا بين 20و 40 قرشا، والبندورة بين 15 و25 قرشا، والجزر بين 20 و35 قرشا، والخيار بين 20 و30 قرشا، والزهرة بين 15 و30 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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