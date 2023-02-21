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مرصد الزلازل الأردني: الهزات الارتدادية أقل قوة من الزلزال

الثلاثاء، 21-02-2023 11:53 ص

مرصد الزلازل الأردني: الهزات الارتدادية أقل قوة من الزلزال

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان إن قوة الهزات الارتدادية عند وقوعها لن تكون بقوة أكبر من قوة الزلزال الرئيسي المسبب لها.

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وأضاف سويدان لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء أن الهزات الارتدادية يكون موقعها في نفس وقوع مكان الزلزال أو بالقرب منه وذلك يعتمد على قوة الزلزال المسبب لها.

وتابع " بحسب البيانات العلمية، كلما زادت قوة الزلزال كلما زاد عدد وانتشار الهزات الأرضية التابع له ".


وحول الزلزالان الجديدان اللذان وقعا في هاتاي مساء أمس أوضح أنهما يبعدا من 150 إلى 180 كيلو متر عن مكان حدوث الزلازل التي وقعت في السادس من فبراير الجاري مما يعتبرهما زلزالين جديدين وليس هزات ارتدادية.


وأشار سويدان أن زلزالان يوم أمس في تركيا تبعهما هزات ارتدادية تراوحت قوتها من 3 - 4 على مقياس ريختر مؤكداً أنها هزات ضعيفة ولم يشعر بها الأردنيون.


وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي كشف عن 20 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين الجديدين اللذين وقعا أمس في ولاية هاتاي.


 




 

 


 

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