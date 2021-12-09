الخميس 09-12-2021
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الخميس، 09-12-2021 04:29 م

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

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الوكيل الاخباري - في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة، يعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات/ عمليات خلية أزمة كورونا واعتباراً من تاريخ 12/12/2021 مايلي:

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- اجراء فحص PCR لجميع القادمين الى المملكة الأردنية الهاشمية خلال 72 ساعة من السفر، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN  والحصول على QRCODE  والذي يخوله بالصعود الى الطائرة، من أجل اجراء فحص PCR  عند وصوله الى أحد مطارات المملكة، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.


- الحدود البرية، تقرر شرط احضار فحص PCR  خلال 72 ساعة التي تسبق الدخول الى المملكة، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN  والحصول على QRCODE قبل وصوله احدى المراكز الحدودية لإجراء فحص PCR  داخل المركز الحدودي، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.


- يلغى القرار السابق بإعفاء الحاصلين على شهادة تطعيم، من اجراء فحص PCR عند وصولهم إلى أرض المملكة.


- يلغى القرار السابق باستثناء الأردنيين الذين تلقوا المطعوم من اجراء فحص PCR في بلد المغادرة قبل القدوم إلى المملكة في السفر الذي لا يتجاوز 10 أيام.

 


 




 

 


 

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