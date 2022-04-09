مركز السكري والغدد الصماء يوضح الحالات التي يجب فيها قطع الصيام فوراً

الوكيل الإخباري - قال رئيس مركز السكري والغدد الصماء في مستشفى الأمير حمزة، استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور موفق الحياري، إنه إذا وصلت قراءات السكري أقل من 70 او أكثر من 300 خلال فترة الصيام، فانه على المريض قطع صيامه فوراً حتى لا يصاب بغيبوبة السكري.

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وبين الحياري، أن هناك فئتين من مرضى السكري و لكليهما شروط معينة للصيام، فمرضى السكري من النوع الأول ( الذي يكون انتاج البنكرياس من الأنسولين بكمية صغيرة أو لا يُفرِزه على الإطلاق) ننصحهم بعدم الصيام.



اما النوع الثاني الذي ( يكون فيه خلل بتنظيم حركة الغلوكوز) أشار إلى أن جزء منهم من ذوي " الخطورة العالية " وهؤلاء لا يسمح لهم بالصيام، أما الجزء الثاني منهم ليس لديهم خطورة عالية يمكنهم الصيام.



وشدد على أنه يجب إجراء كافة الفحوصات بشكل كامل قبل بدء شهر رمضان، من فحوصات للكلى والعيون والأعصاب، للتأكد من استطاعة مريض السكري الصيام بشكل آمن.