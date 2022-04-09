السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية .. 100 وحدة سكنية ومصنع إنتاجي وحديقة عامة في البلقاء

أردوغان يزور الأردن الاثنين المقبل

انخفاض ملموس على الحرارة و 5 درجات في الشمال - تفاصيل

أفضل الوجهات السياحية في أبريل

مركز السكري والغدد الصماء يوضح الحالات التي يجب فيها قطع الصيام فوراً

جازبروم الروسية تؤكد انخفاض شحنات الغاز عبر أوكرانيا في أبريل

رقم ضخم في 4 أشهر.. تعرف على توزيعات أرباح بورصة مصر

ممثل قطاع الألبسة: استقرار أسعار الألبسة والأحذية في الأسواق

وزير العمل يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الاختناق في المفرق

مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

السبت، 09-04-2022 02:22 م

مركز السكري والغدد الصماء يوضح الحالات التي يجب فيها قطع الصيام فوراً

انخفاض-السكر-في-الدم


الوكيل الإخباري - قال رئيس مركز السكري والغدد الصماء في مستشفى الأمير حمزة، استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور موفق الحياري، إنه إذا وصلت قراءات السكري أقل من 70 او أكثر من 300 خلال فترة الصيام، فانه على المريض قطع صيامه فوراً حتى لا يصاب بغيبوبة السكري.

اضافة اعلان


وبين الحياري، أن هناك فئتين من مرضى السكري و لكليهما شروط معينة للصيام، فمرضى السكري من النوع الأول ( الذي يكون انتاج البنكرياس من الأنسولين بكمية صغيرة أو لا يُفرِزه على الإطلاق) ننصحهم بعدم الصيام. 


اما النوع الثاني الذي ( يكون فيه خلل بتنظيم حركة الغلوكوز) أشار إلى أن جزء منهم من ذوي " الخطورة العالية " وهؤلاء لا يسمح لهم بالصيام، أما الجزء الثاني منهم ليس لديهم خطورة عالية يمكنهم الصيام.
 
وشدد على أنه يجب إجراء كافة الفحوصات بشكل كامل قبل بدء شهر رمضان، من فحوصات للكلى والعيون والأعصاب، للتأكد من استطاعة مريض السكري الصيام بشكل آمن.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021241130266069834

بتوجيهات ملكية .. 100 وحدة سكنية ومصنع إنتاجي وحديقة عامة في البلقاء

277755637_383708097097195_4242492313147227373_n

أوقاف الرصيفة تطلق المسابقة القرآنية الرمضانية الثانية

35880289514_710d600641_b

أردوغان يزور الأردن الاثنين المقبل

60699c2b17791-3

انخفاض ملموس على الحرارة و 5 درجات في الشمال - تفاصيل

255608

إصابة 60 فتاة بالمفرق جراء استنشاقهن مادة تستخدم لأغراض التنظيف

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

بطولة الخماسي الرمضانية تنشط الحركة الرياضية في الكرك

أخبار متعلقة
هل-يجوز-الصيام-بدون-طهارة-من-الدورة-الشهرية؟

الافتاء توضح حول صحة الصيام من دون طهارة

EW

ما حكم وضع لاصق يمنع الشعور بالجوع أو للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام؟

هل-يجوز-صيام-القضاء-متقطع3

ما حكم الأكل والشرب في الليل بعد النية؟

صور-الموقع-589-750x405

هل كثرة النوم في رمضان تفسد الصوم؟

1648305116711

الهواري: نهضة كبيرة في القطاع الصحي

main_image623c7c385f682

%73 من مرضى السكري يصومون رمضان