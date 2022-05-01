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الأحد، 01-05-2022 02:33 م

مركز جمرك المدورة استقبل أكثر من 46 ألف مسافر خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - قال مدير مركز جمرك المدورة عقيد جمارك رامي الروسان، إنّ كوادر المركز استقبلت أكثر من 46 ألف مسافر خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث تعاملت مع أكثر من 6723 مركبة و100 حافلة قادمة من الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بكل سهولة ويسر.

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وأضاف أنه بتوجيهات من مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة، جرى تزويد المركز بكافة الكوادر والأجهزة الحديثة؛ لتسهيل استقبال ودخول المسافرين الأراضي الأردنية على أكمل وجه، مبينًا أن الكوادر العاملة في المركز بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية تبذل الجهد الكبير؛ لتذليل كافة الصعوبات والحفاظ على تقديم أفضل الخدمات لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.


وكان قد وجه مدير عام الجمارك لجميع مدراء المراكز الحدودية بإتخاذ جميع القرارات والإجراءات المناسبة، وتفعيل خطة الطوارئ حسب الأوضاع في المركز الجمركي؛ بهدف التخفيف على المسافرين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية. 

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