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الثلاثاء، 28-06-2022 11:45 ص

مركز زها الثقافي يعلن فعاليات النادي الصيفي لهذا العام

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الوكيل الإخباري- أعلن مركز زها الثقافي، عن فعاليات النادي الصيفي لهذا العام التي ستنطلق في 16 تموز حتى مطلع أيلول المقبل.

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ودعا المركز الراغبين بالالتحاق في البرامج والدورات المجانية من كلا الجنسين إلى مراجعة فروعه منذ اليوم الثلاثاء وحتى 5 تموز المقبل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا.


وتستهدف هذه البرامج، والبالغ عددها 388 برنامجا تدريبيا مجانيا في عدة مجالات، الأطفال وسيدات المجتمع لبناء قدراتهم ورفد مهاراتهم وتنمية التفكير الإبداعي لديهم.


وقالت مديرة مراكز زها الثقافية رانيا صبيح، إن هذه البرامج وزعت على جميع محافظات المملكة بهدف تبني إبداعات الأطفال وتنميتها وتطويرها، بحيث تكون قائمة على الإبداع والتميز والنهوض بجيل متعلم وواع ومثقف.


وأشارت إلى أن 7920 شخصا من بينهم 792 سيدة، و554 من ذوي الاحتياجات الخاصة، استفادوا من برامج المركز وفروعه في المحافظات.


وبينت أن الطلاب المتميزين في البرامج التدريبية سيجري اختيارهم للانضمام إلى فريق مركز زها لتمثيل المملكة داخليا وخارجيا.


يشار إلى أن المركز منذ تأسيسه يسعى إلى تقديم العديد من البرامج والنشاطات والخدمات لتحفيز الأطفال على التطور والابتكار من عمر 3 إلى 16 عاما.

 

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