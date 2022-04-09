السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

مصير عمران خان شبه محسوم خلال تصويت بحجب الثقة عنه

زلزال قوته 5.6 درجة يضرب شرق تركيا

أوكرانيا تعلن تبادل أسرى مع روسيا

اليمن.. الحوثي تعلن الإفراج عن 40 محتجزا من عناصر الحكومة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مؤسسة إعمار جرش تعقد اجتماعها الأول للعام 2022

مركز زها الثقافي ينظم إفطارات رمضانية يوميًا لأيتام ومحتاجين

وفاة أربعة جنود عراقيين

جولات رقابية على الاسواق في الرصيفة

تأجيل زيارة أردوغان إلى الأردن

السبت، 09-04-2022 09:48 م

مركز زها الثقافي ينظم إفطارات رمضانية يوميًا لأيتام ومحتاجين

320221164928936174548


الوكيل الاخباري - نظم مركز زها الثقافي اليوم أولى افطاراته الرمضانية لعدد من الايتام والمحتاجين وابناء المجتمع المحلي وذلك في اطار فعاليات شهر رمضان المبارك الخيرية والترفيهية.

وقالت مديرة مراكز زها الثقافية رانيا صبيح ان المركز يحرص على تنظيم افطارات رمضانية يوميًا للأطفال من الأيتام والمحتاجين وأبناء المجتمع المحلي بالتعاون مع جمعيات خيرية مختلفة تجسيدا لأواصر الأخوة في شهر الخير والتكافل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202031125158947524190

مؤسسة إعمار جرش تعقد اجتماعها الأول للعام 2022

1

جولات رقابية على الاسواق في الرصيفة

w

تأجيل زيارة أردوغان إلى الأردن

وزارة الصحة

مراكز التطعيم يوم الأحد - أسماء

fffff

وفاة الدكتور علاء طوقان شقيق الملكة علياء وخال الامير علي والاميرة هيا

1

الكوفحي : مديونية بلدية اربد تعادل موازنتها

أخبار متعلقة
وو

الأميرة بسمة ترعى إفطارا تكريميا لجمعيات خيرية

22

أوقاف الرصيفة تعلن خطة عملها خلال شهر رمضان

Screenshot_22

مركز زها الثقافي يحصل على المركز الثاني في البطولة الوطنية للروبوت والذكاء الاصطناعي

3202210155424965680493

عجلون : زها الثقافي يحتفل بيوم المرأة العالمي