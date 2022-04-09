مركز زها الثقافي ينظم إفطارات رمضانية يوميًا لأيتام ومحتاجين

الوكيل الاخباري - نظم مركز زها الثقافي اليوم أولى افطاراته الرمضانية لعدد من الايتام والمحتاجين وابناء المجتمع المحلي وذلك في اطار فعاليات شهر رمضان المبارك الخيرية والترفيهية.



وقالت مديرة مراكز زها الثقافية رانيا صبيح ان المركز يحرص على تنظيم افطارات رمضانية يوميًا للأطفال من الأيتام والمحتاجين وأبناء المجتمع المحلي بالتعاون مع جمعيات خيرية مختلفة تجسيدا لأواصر الأخوة في شهر الخير والتكافل الاجتماعي.

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