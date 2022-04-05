الأميرة بسمة ترعى إفطارا تكريميا لجمعيات خيرية

الوكيل الإخباري - رعت سمو الاميرة بسمة بنت طلال، حفل إفطار تكريمي لجمعيات خيرية،اقامه فندق انتركونتننتال الاردن.

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وحضر الحفل مجموعة من الأطفال من مبرة أم الحسين، و قرى الأطفال الاردنية، وجمعية الصحابي عبدالله ابن ام مكتوم للمكفوفين والأيتام.



وتم خلال الحفل توزيع قسائم شرائية على الأطفال تبرع بها كابيتال بنك، في إطار مسؤوليته الاجتماعية، فيما تضمن الحفل فقرات ترفيهية للأطفال بتنظيم من مركز زها الثقافي.



ولفت مدير عام فندق إنتركونتيننتال الأردن يان کايسر، الى أهمية التشاركية بين المؤسسات الوطنية المختلفة في القطاعين العام والخاص انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، بما يعكس معاني التكافل والتضامن خصوصا في هذا الشهر الفضيل، لمساعدة فئات مستهدفة ضمن برامجها وأنشطتها المتنوعة.