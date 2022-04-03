أوقاف الرصيفة تعلن خطة عملها خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم الأحد، خطة عملها واستعداداتها خلال شهر رمضان المبارك، من خلال طرح عدد من الأنشطة والمشاريع التي تعنى بالمساجد ورعاية الأيتام والمحتاجين.

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وقال مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي إن الشهر الفضيل، سيشهد عودة العديد من الأنشطة الدينية التي توقفت خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وستفعل اللقاءات الدينية والمسابقات القرآنية كافة.



وأضاف أن المديرية ستوزع كوبونات شرائية للأسر المحتاجة في اللواء، بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، إضافة إلى توزيع طرود تموينية جاهزة.

وأشار إلى أنه ستتم المشاركة في يوم اليتيم في العالم الإسلامي خلال هذا الشهر بإقامة حفل إفطار رمضاني كبير، بحضور أكثر من 150 يتيما مع أسرهم، وتقديم الهدايا النقدية لهم.



وبين فوزي أن المديرية تعمل على إقامة ملتقيات خيرية متنقلة بالتعاون مع لجان الزكاة التابعة للمديرية تستهدف المناطق البعيدة بتقديم مساعدات عينية ونقدية، مشيرا إلى أن لجان الزكاة ستقوم ايضا بتوزيع عيديات ومساعدات طارئة للأسر المسجلة في كشوفاتها.



وأكد أن المديرية مستمرة في إقامة المجالس العلمية الهاشمية في مسجد آمنة بنت وهب وبمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين، إضافة لإقامة المسابقات القرآنية واطلاق مسابقة منشد الرصيفة للعام الثالث، وسيتم إطلاق برنامج شامل للوعظ والإرشاد في جميع مساجد اللواء من خلال الدروس الدينية خلال الاوقات بين الصلوات إضافة الى عقد مجلس خاص للإفتاء يقدمه فضيلة مفتي لواء الرصيفة نشأت الحوري.



ودعا فوزي المواطنين الى استغلال هذا الشهر الفضيل للاستفادة من جميع الانشطة الدينية وتشجيع ابنائهم للمشاركة في المسابقات الدينية التي تنظمها المديرية لتهذيبهم ورفع مستوى الثقافة والمعرفة الدينية لديهم ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمعهم.



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