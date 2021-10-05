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الثلاثاء، 05-10-2021 05:48 م

مركز صحي الزعتري سيبقى مفتوحاً أمام متلقي الخدمة

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ المفرق سلمان النجادا أن مركز صحي الزعتري الأولي سيبقى مفتوحا أمام المواطنين لتلقي العلاج نافيا أي توجه لنقله.

وأضاف خلال جولته التفقدية للمركز، اليوم الثلاثاء، بحضور متصرف لواء البادية الشمالية الغربية منور الزبن ومدير صحة المفرق الدكتور هاني عليمات، أهمية الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيجري نقل مطالب أهالي المنطقة إلى الجهات ذات العلاقة بشأن توفير عدد من الكوادر اللازمة وبما يضمن تقديم خدمة متميزة دون أي تأخير.

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