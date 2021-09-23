2.570 مليون مخصصات قطاع التربية ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق

الوكيل الإخباري- بلغت المخصصات المالية لقطاع التربية والتعليم ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل 2 مليون 570 ألف دينار وفقا للناطق الإعلامي في المجلس صبري الزيادنة .



وقال الزيادنة إنه تم تخصيص مبلغ 450 الف دينار لمشاريع صيانة الأبنية لمديريات التربية والتعليم في ألوية قصبة المفرق و البلدية الشمالية الغربية والشرقية بواقع 150 الف دينار لكل مديرية.



وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 150 الف دينار لإعداد مشاريع دراسات وتصاميم لإنشاء مباني مدرسية وإضافات صفية في المديريات الثلاث، اضافة الى مبلغ 90 الف دينار لمشاريع شراء اراضي لغايات استحداث ابنية مدرسية في مديرية تربية لواء قصبة المفرق و 100 الف دينار لنفس الغاية لمدريتي التربية في لواءي البادية الشمالية الغربية والشرقية، و150 الف دينار لمشروع استحداث مبنى جديد لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق موضحا أن كافة هذه المشاريع تحمل صفة الاستمرارية .



واضاف انه تم تخصيص مليون و35 ألف دينار لغايات مشاريع استحداث غرف صفية جديدة في عدد من المدارس في كافة مديريات التربية والتعليم في المحافظة، للحد من الاكتظاظ في الصفوف وتوفير بيئة مدرسية مناسبة للطلبة من كلا الجنسين، لافتا أنه تم تخصيص مبلغ 100 الف دينار لمشروع إنشاء نواة مدرسة الفيصلية في منطقة صبحا.

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