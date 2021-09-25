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السبت، 25-09-2021 04:26 م

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

مستشفى


الوكيل الإخباري - أكد محافظ المفرق سلمان النجادا أهمية توفير الرعاية الصحية والطبية لجميع المرضى والمراجعين لمستشفى المفرق الحكومي ودون أي تأخير ومعيقات.

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وأضاف خلال زيارته، اليوم السبت، وحدة غسيل الكلى وعددا من المرضى في المستشفى، أن جميع الأسرة المخصصة في الوحدة تعمل بكفاءة عالية، وضمن متطلبات الصحة والسلامة وتلبية حاجة المرضى. وبين النجادا أن مجلس محافظة المفرق خصص ضمن موازنته للعام المقبل إنشاء وحدة غسيل كلى حديثة تساهم أيضا في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا الحرص على معالجة مواطن الخلل تجاه أي خدمة تقدم للمواطنين وحلها بالسرعة الممكنة لضمان ديمومة هذه الخدمات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة للملاحظات و الشكاوى ومتابعتها على أرض الواقع.

 

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