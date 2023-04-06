مسّاد يفتتح سلسلة دورات الإدارة المتقدمة لشاغلي الوظائف الإشرافية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أن الكوادر البشرية تمثل عنصرا أساسيا وهاما في مسيرة الجامعة وتقدمها، مبينا أن هذه الكوادر تعتبر العامل الهام الذي يتولى ضبط إيقاع العمل على اختلاف مواقعه ومستوياته في الكليات والدوائر الإدارية والمراكز العلمية.

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وأضاف خلال افتتاحه "سلسلة الدورات التدريبية المتقدمة" التي تنفذها الجامعة للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية، بإشراف وتنفيذ مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع، أن الجامعة تسعى وفق خطتها الاستراتيجية إلى رفع انتاجية كوادرها البشرية وتعزيز قدراتهم بمختلف المعارف والمهارات، وخاصة ما يتصل بالوظائف الإشرافية التي سيتولى القائمون عليها مهام مفتاحية في عمل الجامعة اليومي.



وأكد مسّاد أن هذه الدورات تأتي تعزيزا لمعارف الموظفين المشاركين وصقل مهاراتهم، بكل ما يستجد في مجالات الحاسوب وتطبيقاته، والإدارة وواقعها المتجدد، ومهارات الاتصال، واللغة، وغيرها، بما يعكس إرادة ورؤية الجامعة الحقيقية في تحقيق أفضل الممارسات الإدارية وبالتالي تحقيق متطلبات الجودة الشاملة.



وحث مسّاد الموظفين المشاركين على الإفادة من هذه الدورات في الصورة المثلى، والمواظبة وحضور هذه الحزمة من الدورات التدريبية المتقدمة المهمة والتفاعل معها، مبينا أن هذه الدورات جرى إعدادها واختيارها وفق ما يخدم ويحقق الأهداف المرجوة منها، وخصوصا أن من يتولى تقديمها نخبة من الأساتذة المدربين المختصين من مختلف كليات الجامعة.



بدوره، اثنى مدير مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع الدكتور عبد الباسط عثامنة، على رؤية وخطة الجامعة في الاستثمار برأس المال البشري، من خلال عقد دروات تدريبية وورش عمل تعزز معارف كواردها وتصقل مهاراتهم، مشيرا إلى الدور الذي يطلع به المركز في خدمة الجامعة والمجتمع المحلي من خلال خدمات الاستشارات والتدريب وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بطبيعة عمله.



وأضاف أن هذه الخدمة التدريبية، إنما هي حلقة من سلسلة الخطة التدريبية المتكاملة للمركز والتي ينفذها خلال العام الجاري.



وحضر الافتتاح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، ومدير دائرة الموارد البشرية عمر البشتاوي، وعدد من مديري الدوائر الإدارية.

يذكر أن حوالي 70 موظفًا يشاركون في هذه الدورات التي ستستمر حتى نهاية شهر أيار القادم، وتشمل مجالات إدارة الجودة الشاملة، والتخطيط الإستراتيجي، والموارد البشرية، ومهارات التواصل الفعال، وأساسيات استخدام الحاسوب وتطبيقاته، واللغة الإنجليزية التأسيسية.