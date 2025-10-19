إغلاق طريق سريع في كاليفورنيا وسط تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

08:02 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750424 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أغلق طريق سريع رئيسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، السبت، بسبب إطلاق مشاة البحرية الذخيرة الحية فوقه كجزء من احتفالات الذكرى السنوية الـ250 لإنشائه، في حدث حضره نائب الرئيس جاي دي فانس. اضافة اعلان





وأدى إغلاق جزء طوله 27 كيلومترا من هذا الطريق السريع الذي يربط لوس أنجليس وسان دييغو، إلى ازدحام حركة المرور لساعات.



وقال حاكم ولاية نيويورك غافين نيوسوم، وهو منتقد لدونالد ترامب ويتوقع أن يترشح للبيت الأبيض في العام 2028 "الرئيس يضع غروره فوق المسؤولية بهذا التجاهل للسلامة العامة".



وأضاف "إطلاق الذخيرة الحية على طريق سريع مزدحم ليس خطأ فحسب، بل إنه أمر خطير أيضا".



من جهتها، أصرت البحرية الأميركية على عدم وجود أي خطر على العامة.



وتضّمنت المناورات الضخمة تحليق مقاتلات وسفن برمائية وتفجيرات في قرية صورية وإنزال قوات مشاة بحرية في المحيط الهادئ من طائرات هليكوبتر.