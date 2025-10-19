إغلاق طريق سريع في كاليفورنيا وسط تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

وأدى إغلاق جزء طوله 27 كيلومترا من هذا الطريق السريع الذي يربط لوس أنجليس وسان دييغو، إلى ازدحام حركة المرور لساعات.
وقال حاكم ولاية نيويورك غافين نيوسوم، وهو منتقد لدونالد ترامب ويتوقع أن يترشح للبيت الأبيض في العام 2028 "الرئيس يضع غروره فوق المسؤولية بهذا التجاهل للسلامة العامة".
وأضاف "إطلاق الذخيرة الحية على طريق سريع مزدحم ليس خطأ فحسب، بل إنه أمر خطير أيضا".
من جهتها، أصرت البحرية الأميركية على عدم وجود أي خطر على العامة.
وتضّمنت المناورات الضخمة تحليق مقاتلات وسفن برمائية وتفجيرات في قرية صورية وإنزال قوات مشاة بحرية في المحيط الهادئ من طائرات هليكوبتر.
