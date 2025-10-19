الأحد 2025-10-19 08:05 ص
 

قصف مدفعي شرق مدينة غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 19-10-2025 07:07 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية عبر آلياته شرق مدينة غزة. اضافة اعلان
 
 
