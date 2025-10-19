الأحد 2025-10-19 08:04 ص
 

البرازيل.. مصرع 17 شخصا على الأقل في حادث انقلاب حافلة

جانب من الحادث
جانب من الحادث
 
الأحد، 19-10-2025 07:43 ص

الوكيل الإخباري-   قتل 17 شخصا على الأقل، وأصيب آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقل حوالي 30 راكبا في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في مدينة سالوا عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، فاجتاز المسار المعاكس واصطدم بصخور على جانب الطريق، قبل أن يعود إلى مساره ويصطدم بجرف رملي تسبب في انقلاب المركبة.

 

ونقل المصابون إلى مستشفيات قريبة، بينما لم يحدد العدد الدقيق للإصابات على الفور. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السائق عانى من إصابات طفيفة،  ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

من جهته، أكد حاكم ولاية باهيا المجاورة، جيرونيمو تيكسيرا، عبر منصة "إكس"، أن إدارته تقدم الدعم لجهود الإنقاذ وتحديد هويات الضحايا، معربا عن حزنه لـ"فقدان الأرواح والإصابات ومعاناة جميع العائلات".

 
 
