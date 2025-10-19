البرازيل.. مصرع 17 شخصا على الأقل في حادث انقلاب حافلة

الوكيل الإخباري- قتل 17 شخصا على الأقل، وأصيب آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقل حوالي 30 راكبا في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في مدينة سالوا عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، فاجتاز المسار المعاكس واصطدم بصخور على جانب الطريق، قبل أن يعود إلى مساره ويصطدم بجرف رملي تسبب في انقلاب المركبة.