زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مياه الخليج

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 160 كيلومتراً شمال شرق محافظة الخفجي الساحلية، مشيرة إلى أن الهزة سجلت عند الساعة 12:27 فجراً.
ورغم تصنيف الزلزال ضمن الفئة المتوسطة، أكدت المساحة الجيولوجية أن السكان في المدن والمحافظات القريبة لم يشعروا بالهزة، وأن الوضع تحت المراقبة الدقيقة.
-
أخبار متعلقة
-
البرازيل.. مصرع 17 شخصا على الأقل في حادث انقلاب حافلة
-
قطر: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار
-
هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن
-
بكين وواشنطن توافقان على عقد محادثات تجارية جديدة
-
إيران: لم نعد ملزمين بالقيود المرتبطة ببرنامجنا النووي
-
زعيم عربي يحذر من تسجيلات منسوبة إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكّرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت
-
الدفاع الروسية: تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل