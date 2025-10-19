الأحد 2025-10-19 08:04 ص
 

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مياه الخليج

الأحد، 19-10-2025 07:48 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الأحد، عن رصد هزة أرضية متوسطة القوة بلغت 4.34 درجة على مقياس ريختر، وقعت في مياه الخليج العربي في ساعة الفجر الاولى من اليوم.

وأكدت الهيئة أنه لم تُسجل أي أضرار مادية، ولم ترد أي بلاغات من السكان تفيد بالشعور بالزلزال.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 160 كيلومتراً شمال شرق محافظة الخفجي الساحلية، مشيرة إلى أن الهزة سجلت عند الساعة 12:27 فجراً.

ورغم تصنيف الزلزال ضمن الفئة المتوسطة، أكدت المساحة الجيولوجية أن السكان في المدن والمحافظات القريبة لم يشعروا بالهزة، وأن الوضع تحت المراقبة الدقيقة.

 
 
