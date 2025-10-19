زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مياه الخليج

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الأحد، عن رصد هزة أرضية متوسطة القوة بلغت 4.34 درجة على مقياس ريختر، وقعت في مياه الخليج العربي في ساعة الفجر الاولى من اليوم.

