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الجمعة، 01-04-2022 01:33 م

مسافرون من الشارقة إلى عمّان يصلون دون حقائبهم

طيارة٢


الوكيل الرخباري - تفاجئ مسافرون على متن رحلة طيران تابعة لشركة وطنية قادمة من الشارقة إلى عمّان من عدم وصول حقائبهم، مساء الخميس، وفق هيئة تنظيم الطيران المدني.

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وتواصلت الهيئة، وفق بيان صحفي الجمعة، مع شركة الطيران وتحققت من الواقعة.


وطلبت من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحقائب بأسرع وقت وتزويد الهيئة بتقرير يبين أسباب ذلك، إضافة إلى الإجراءات التي تضمن تفادي تكرار فقدان الحقائب مستقبلا.


وبينت الهيئة أن شركة الطيران تعهدت بتأمين وصول حقائب المسافرين الجمعة.
وأوضحت الهيئة أن المحافظة على المستويات المطلوبة لأمن وسلامة الطيران والحفاظ على حقوق ومصالح المسافرين من واجبات شركات الطيران.


وقالت إن قنوات التواصل مفتوحة لاستقبال شكاوى المسافرين على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني www.carc.jo ورقم الشكاوى المباشر 962799522502.


 




 

 


 

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