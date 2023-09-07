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الخميس، 07-09-2023 07:34 م

مستجدات تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات في عمان

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 الوكيل الاخباري - رأى نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، الخميس، أن تحديد موعد لإغلاق محال قد يضر بها.

وقال عواد، إنه يجب استثناء قطاع المطاعم والحلويات المقاهي من أي قرار يحدد ساعات معينة لإغلاق المحال، مشيرا إلى أن الموظفين ينهون أعمالهم في ساعات الظهيرة؛ وبالتالي يتوجهون إلى زيارة المحال التجارية.

وأضاف أن المقترح قد يتم تطبيقه في عمّان؛ لكن يصعب تطبيقه في المحافظات الأخرى، متوقعا ترتب أعباء اقتصادية إذا طبق المقترح.

وتوافق ممثلون لأربعة قطاعات تجارية على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية في عمّان طيلة أيام السنة، مع منحها الحرية في ساعة فتحها، بحسب غرفة تجارة عمان الخميس.

وأجمع الحضور خلال جلسة عصف ذهني نظمتها الغرفة مساء الأربعاء، بمقرها، على "ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم" لافتين إلى أن تحديد ساعات الدوام "سيخفف من الكلف التشغيلية للمحال التجارية، وتخفيف الازدحام المروري".

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