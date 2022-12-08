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الخميس، 08-12-2022 04:40 م

مستجدات قرار حبس المدين في الأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح النائب صالح العرموطي أن تمدد الحكومة العمل بأمر الدفاع 28 والمتعلق بحبس المدين.

واشار في تصريحات صحفية أن عدد النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل حاليا يفوق طاقتها الإستيعابية، إضافة الى أن عدد المطلوبين في القضايا المالية لدى التنفيذ القضائي كبير جدا ولا يمكن استيعابه حالياً.

وفي وقت سابق كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة ستبحث خلال الأيام القليلة المقبلة وقف أو تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين.
 
ورجح المصدر خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، أن تتضح الصورة حول القرار المرتقب في الثلث الأخير من كانون أول الجاري على أن يصدر لاحقا قبل نهاية العام الحالي.

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