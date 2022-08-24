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الأربعاء، 24-08-2022 04:10 م

حوارية في عجلون حول احتساب النقاط التنافسية بديوان الخدمة

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الوكيل الإخباري - نظم ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، في كلية عجلون الجامعية، حوارية حول الأسس التي يعتمدها الديوان لاحتساب النقاط التنافسية في تعيين الخريجين بالوظائف الحكومية، بالتعاون مع المحافظة والكلية.

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وقال مدير ديوان الخدمة المدنية لإقليم الشمال، محمد الوريكات، إن الحوارية يأتي بهدف رفع الوعي لدى الطلبة بكيفية احتساب النقاط التنافسية في تعيين الخريجين في الوظائف الحكومية لطالبي الوظائف لاختيار التخصصات المطلوبة والمهن التي يحتاجها سوق العمل.


وأكد عميد كلية عجلون الجامعية، الدكتور حامد الدعوم، أن الكلية تستقطب العديد من البرامج والأنشطة بالتنسيق والتعاون مع القطاعات كافة من أجل تعزيز التشاركية وتعميم الفائدة للمجتمع المحلي ككل.

 




 

 


 

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