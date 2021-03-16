مستشفى الجامعة :تخصيص أسرة لمرضى كورونا ضمن شروط

الوكيل الإخباري-

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قال مدير مستشفى الجامعة الأردنية إسلام مساد، الثلاثاء، إن نسبة إشغال الأسرة المخصصة لفيروس كورونا تبلغ 100% منذ أسبوع.وأضاف، "نحن على تم الاستعدادات لتخصيص كافة أسرة المستشفى البالغ عدد 600 لعلاج مرضى كورونا شريطة توفير جميع المتطلبات".وتابع مساد: "هناك 100 سرير مخصص لمرضى كورونا، 30 سرير في وحدة العناية المركزة و70 عزل من أصل 600".وأشار إلى أن "وضع المستشفى المالي صعب جداً وهو ما حد من زيادة عدد أسرة مرضى كورونا، حيث أن هناك 107 ملايين ديون مترتبة على وزارة الصحة من سنوات لصالح المستشفى، مطالباً بدفعها.ولفت مساد إلى وجود 850 طبيبا و926 ممرضا عامل في المستشفى.