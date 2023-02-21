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الثلاثاء، 21-02-2023 04:52 م

مستشفى الملك المؤسس من أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في العالم

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الوكيل الإخباري - حلّ مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في المركز 250 من بين 2500 مركز متخصص في الرعاية الصحية في العالم حسب تقرير مؤسسة براند فاينانس لعام 2023.

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واعتمدت فايناس وهي مؤسسة استشارات عالمية مقرها لندن، في تقييمها على ثلاثة أجزاء تتعلق بتقديم الرعاية الطبية والبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي بناء على عملية مسح طورتها المؤسسة.


وقال مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو، إن هذا الإنجاز ينسجم مع رؤية المستشفى في الريادة في تقديم الرعاية الصحية محليا وإقليميا وينسجم مع مسيرة المستشفى مع برامج الاعتماد المحلية والدولية والتزام الإدارات المتعاقبة بتطبيق جميع المعايير المحلية والدولية المطلوبة.


وأضاف الغزو أن فائدة هذا التصنيف تتمثل في تعزيز ثقة المرضى وذويهم وزيادة الانتماء والفخر للعاملين في المستشفى واستقطاب الخبرات، وزيادة الطلب على الخدمات المقدمة والتقدير على حد سواء من الجهات الرسمية و جهات التأمين الصحي.


وأشار إلى أن كل إنجازات المستشفى والجوائز التي حصدها تنسجم مع توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تحديث وتطوير منظومة القطاع الصحي في المملكة.


من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة المستشفى ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم بهذا الإنجاز العالمي، موضحا أنه جاء تتويجا لالتزام المستشفى ببرامج الاعتماد الوطني والدولي وتطبيق جميع المعايير العالمية المطلوبة.


وأكد أن التكاملية بين الجامعة والمستشفى تسهم بالتأكيد في تعزيز التميز والإبداع فيهما للوصول إلى مراكز متقدمة في التصنيفات الإقليمية والعالمية.


وهنأ السالم موظفي المستشفى على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا التزام الجامعة الدائم بدعم المستشفى في جميع المجالات.

 




 

 


 

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