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الجمعة، 15-12-2023 06:47 م

مسيرات حاشدة تدعم صمود أهل غزة وتندد بمجازر الاحتلال

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الوكيل الإخباري- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية، دعماً لصمود الأهل بغزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال، وتنديداً بالصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع تداعياته.

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وخرجت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد مسيرة، عبر المشاركون فيها عن غضبهم لما يجري في غزة أمام أنظار كل العالم، مطالبين بضرورة تحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأبرياء العزل في القطاع.


وطالب المشاركون في الوقفة، بوقف الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا العدوان الغاشم.


وأكدوا دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


كما نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في العقبة مسيرة، انطلقت من أمام مسجد الكالوتي والديسي إلى وسط مدينة العقبة، فيما نفذت وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال نصرة للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة .


وحيا المشاركون بالمسيرة التي جاء تحت شعار ( أوقفوا محرقة غزة ) المقاومة الفلسطينية من خلال الشعارات التي رفعت والهتافات التي رددت، مطالبين بالوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي، ومنددين بالمجازر الصهيونية بحق الأهل في فلسطين ومطالبين بإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر.


وطالب المشاركون بقطع كافة العلاقات مع إسرائيل والغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه، مثمنين التناغم التام بين الموقف الرسمي والشعبي في نصرة أبناء قطاع غزة .


 




 

 


 

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