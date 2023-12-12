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الثلاثاء، 12-12-2023 11:39 م

الصفدي: عدوان الاحتلال على غزة يعكس انتقامية ووحشية فجة

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مدريد.

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وأكد الوزيران ضرورة وقف النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى القطاع.


وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وما يسببه من قتل ودمار.


وقال الصفدي، إن هذا العدوان يعكس انتقامية ووحشية فجة، ويترجم السياسات الإسرائيلية المتطرفة التي تنكر إنسانية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة.


وثمن الصفدي، موقف إسبانيا الواضح في المطالبة بوقف النار والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في العيش بأمن وسلام في دولته المستقلة ذات السيادة وعلى أساس حل الدولتين.


واتفق الوزيران على استمرار العمل المشترك لوقف الكارثة، ومن أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.

 




 

 


 

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