فيديو - أنباء أولية عن عدد من الوفيات بحادث انقلاب الحافلة على طريق سلحوب

الوكيل الاخباري -أفادت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادث تدهور حافلة في احدى الاودية في محافظة البلقاء بمنطقة سلحوب .
وقال شهود عيان إن الحافلة تقل نحو 50 طالبا ، في وقت تشير معلومات أولية عن وقوع عدد من الوفيات بالحادث جراء تدهور الحافلة بالوادي عند نزول سلحوب.
من جانبها أعلنت الدوريات الخارجية بحسب المعلومات الأولية عن إصابة أكثر من 35 شخص منهم اثنتان إصابة بليغة.
#فيديو| كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حادث تدهور الحافلة على نزول سلحوب pic.twitter.com/jNrOwaizIv— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 13, 2023
تدهور باص على طريق سلحوب #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/H34qUGijng— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 13, 2023