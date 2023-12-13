فيديو - أنباء أولية عن عدد من الوفيات بحادث انقلاب الحافلة على طريق سلحوب

الوكيل الاخباري -أفادت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادث تدهور حافلة في احدى الاودية في محافظة البلقاء بمنطقة سلحوب .

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وقال شهود عيان إن الحافلة تقل نحو 50 طالبا ، في وقت تشير معلومات أولية عن وقوع عدد من الوفيات بالحادث جراء تدهور الحافلة بالوادي عند نزول سلحوب.



من جانبها أعلنت الدوريات الخارجية بحسب المعلومات الأولية عن إصابة أكثر من 35 شخص منهم اثنتان إصابة بليغة.