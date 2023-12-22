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الجمعة، 22-12-2023 01:28 م

مسيرات تضامنية نصرة لغزة بعدة محافظات في المملكة

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الوكيل الاخباري - انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية بمحافظات عدة إسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، مطالبين بوقف العدوان الذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023.

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وعبّروا المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعم صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي، ورفضهم للحرب على القطاع، حيث رفعوا أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.


وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.


وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.


وندد المشاركون بمسيرة في محافظة معان بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقف العدوان وبحماية المدنيين.


 




 

 


 

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