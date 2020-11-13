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الجمعة، 13-11-2020 05:56 م

ضبط (45) شخصا اشتركوا فيها

مشاجرة بين عائلتين بالزرقاء والأمن يكشف التفاصيل

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مديرية الامن العام


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ،  ان مديرية شرطة محافظة الزرقاء تعاملت اليوم الجمعة ، مع مشاجرة بين عائلتين شارك بها عدد كبير من الاشخاص في منطقة وادي الحجر ، حيث جرى التعامل مع المشاجرة واستخدام القوة المناسبة لانهائها .

واضاف السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ،  انه جرى ضبط 45 شخصا اشتركوا بالمشاجرة وبوشرت التحقيقات معهم لاحالتهم للقضاء.

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