مشاجرة بين عائلتين بالزرقاء والأمن يكشف التفاصيل

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ، ان مديرية شرطة محافظة الزرقاء تعاملت اليوم الجمعة ، مع مشاجرة بين عائلتين شارك بها عدد كبير من الاشخاص في منطقة وادي الحجر ، حيث جرى التعامل مع المشاجرة واستخدام القوة المناسبة لانهائها .



واضاف السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، انه جرى ضبط 45 شخصا اشتركوا بالمشاجرة وبوشرت التحقيقات معهم لاحالتهم للقضاء.

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