مشاركة أردنية في معرض متخصص بالتكنولوجيا في دبي

الوكيل الإخباري - يشارك وفد أردني يضم ممثلين عن 30 شركة محلية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت مظلة غرفة تجارة الأردن، بفعاليات الدورة 42 لمعرض (جيتكس جلوبال 2022)، المتخصص بمجال التكنولوجيا الذي سيفتتح يوم الاثنين المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

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وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، في بيان، الأربعاء، أن المعرض بدورته الجديدة التي تستمر خمسة أيام، يعد أحد أكبر فعاليات التقنية والأعمال الناشئة في العالم لا سيما أنه يستقطب أكثر من 5000 شركة عارضة من 90 دولة.



وأشار إلى أن المعرض في دورته الحالية سيركز على التطورات الحديثة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجالات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والويب 3.0، والبلوك تشين والجيل السادس من الاتصالات والحوسبة السحابية والتقنية المالية والبيانات الضخمة.



وأكد أن المشاركة الأردنية بالمعرض تأتي بهدف الترويج للمنتجات والحلول التقنية التي تمتلكها الشركات الأردنية والسعي لعقد الشراكات لتوسيع تواجدها إقليميا وعالميا، إضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات العالمية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل تسارع التحول الرقمي الهائل على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأشار الرواجبة إلى أهمية المشاركة بالمعارض الخارجية للشركات الأردنية بما يمكنها من التواصل المباشر مع الشركات العربية والأجنبية ويمهد الطريق أمامها لإقامة شراكات تجارية معها وتسويق الكفاءات والأيدي العاملة الأردنية بالأسواق الخارجية.



وأوضح أن الأردن يملك بيئة أعمال جاذبة تجمع بين الكفاءات الذكية والبنية التحتية والسياسات الداعمة إلى جانب اتفاقيات دولية تدعم العمليات التجارية الممكنة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشددا على ضرورة الترويج للقطاع والخدمات الهائلة التي يقدمها.



ولفت إلى أن المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة، يؤهله للمشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية، ما سينعكس إيجابا على دعم الاستثمار في هذا القطاع وإلقاء الضوء على الخبرات الأردنية المتميزة وذات الكفاءة العالية.



وبين أن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية وتراكمت لديها المعارف والمهارات بشكل فعال لتصدير حلول متكاملة لخدماتها إلى الأسواق المجاورة وتحتفظ بحقوق الملكية الفكرية، وبخاصة حلول البرمجيات وإنشاء المحتوى.



وقال الرواجبة إن غرفة تجارة الأردن باعتبارها المظلة الأولى للقطاع التجاري حريصة على دعم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصا الناشئة منها من خلال المشاركة بالمعارض الخارجية بقصد التشبيك وفتح أسواق جديدة أمامها.