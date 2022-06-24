مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة يمكن 987 مستفيداً

الوكيل الاخباري - انهى مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وإنتشال الأسر الريفية من الفقر الذي تنفذه مؤسسة نهر الأردن بالشراكة مع وزارة الزراعة وبتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تمكين 987 مستفيداً من محافظات عجلون، إربد، جرش، المفرق، مأدبا وعمان.



وقال مدير المشروع يحيى بريزات، إن المشروع يهدف إلى تمكين المستفيدين من انشاء أو التوسع في مشاريع انتاجية مستدامة مدرة للدخل تساهم في تحسين معيشتهم وعائلاتهم وانتشالهم من مستويات مختلفة من الفقر إلى مستويات معيشية أكثر استقراراً.

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