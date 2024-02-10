مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب

الوكيل الإخباري - أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات، أهمية مشروع الشباب والتكنولوجيا برفع المهارات وردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب، والذي يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة.

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وقالوا على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، للتعريف بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، ان المشروع يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الإسناد الخارجي، وتسويق المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.



وقال مدير عام جمعية المهارات الرقمية الدكتور نبيل الفيومي، إن الجمعية غير ربحية تم تأسيسها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لتنفذ أحد محاور مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وهو رفع مهارات الشباب الأردني والارتقاء بهم إلى مستوى يمكنهم من دخول سوق العمل بسهولة وخصوصا في مجال التقنيات الرقمية، والعمل على ردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب.



وأضاف أن الجمعية بدأت ببرامج تركز على خريجي تكنولوجيا المعلومات والهندسة الباحثين عن وظائف لرفع إمكانياتهم وتعويض المهارات الناقصة لديهم والمطلوبة من خلال القطاع الخاص والجهات التشغيلية، لتمكينهم من دخول سوق العمل، والتخفيف من مستوى البطالة، لافتا الى ان الجمعية تدير برنامجًا للمنح يهدف إلى رفع المهارات في تخصصات مختلفة في مجال التكنولوجيا، ويستند إلى مهارات السوق، حيث يتم دراسة الفجوة الموجودة في السوق وتصميم برامج تضمن توفير المهارات للخريجين عن طريق التدريب المنتهي بالتوظيف، بالشراكة مع القطاع الخاص.



وأشار الى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى التجريبية وتدريب نحو 500 متدرب تخرج منهم 489 متدربا، وتوظف 165، لافتا الى ان الهدف هو توظيف أكبر عدد بما لا يقل عن 60 بالمئة من الخريجين.



وأوضح الفيومي ان الجمعية تسعى إلى استمرار نشاطاتها بعد انتهاء البرنامج لافتا إلى أنه من المقرر أن توسع نطاق عملها بشكل أكبر في المستقبل من خلال مشروعات أخرى.