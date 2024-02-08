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الخميس، 08-02-2024 05:26 م

وفد من معهد الإدارة والتدريب اللوجستي يزور وزارة الطاقة

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الوكيل الاخباري - اطلع وفد من معهد الإدارة والتدريب اللوجستي التابع للقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي، على تجربة وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين.

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كما اطلع الوفد خلال زيارته للوزارة، اليوم الخميس، على المبادرات التي تنفذها بتوجيهات ملكية سامية، لزيادة الإعتماد على الذات في توفير مصادر الطاقة وتنويع مدخلاتها ضمن منهجية واضحة وإستراتيجيات مدروسة، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير مصادر الطاقة المحلية، وتحقيق أمن التزود بالطاقة والإستغلال الأمثل للثروات المعدنية.

 

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