الأردنية لريادة الأعمال تطلق الصالون الريادي الشبابي

الوكيل الإخباري - أطلقت الجمعية الأردنية لريادة الأعمال الصالون الريادي الشبابي في مقرّها الرئيسي في عمّان، بحضور العديد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات وجمع غفير من رواد الأعمال والمهتمين.

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وأشار رئيس الجمعية الدكتور ليث القهيوي، وفق بيان صدر عن الجمعية، اليوم الأحد، إلى أن المملكة وفي مئويتها الجديدة تتطلع إلى الروّاد بنظرة مستقبلية استشرافية كلها أمل وطموح بأن يساهموا بنهضتها ورفعتها وعلوّ شأنها.



وأكد الجهود الوطنية التي أوصلت الأردن إلى مكانة مرموقة في مؤشرات وتصنيفات ريادة الأعمال إقليمياً ودولياً.



من جهته، استعرض نائب رئيس الجمعية الدكتور بلال الوادي، الأرقام والإحصائيات المتعلقة بنشاطات وفعاليات الجمعية وشراكاتها المختلفة مع منظمات المجتمع المدني والجامعات محلياً ودولياً.



فيما عرض المدير التنفيذي للجمعية محمد تملي سبل التعاون بين الجمعية ورواد الأعمال، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع العديد من الشركاء خدمة لقطاع ريادة الأعمال في المملكة.



وتأسست الجمعية الأردنية لريادة الأعمال عام 2013، كأول جمعية علمية وطنية أردنية غير ربحية، تسعى لصناعة جيل أردني ريادي واعد متسلّح بمهارات المستقبل نظرياً وعملياً، بفكر استراتيجي مستنير، وبأدوات ابتكارية خلّاقة.