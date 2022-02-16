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الأربعاء، 16-02-2022 10:44 ص

النجار: اختيار الائتلاف المفضل لتمويل الناقل الوطني العام الحالي

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الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية تحرز تقدما كبيرا في برنامج تنفيذ مشروع الناقل الوطني ( العقبة – عمان ) ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية 2021-2023 بالشراكة مع القطاع الخاص.

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وقال النجار إنه تم الاجتماع مع المؤسسات التمويلية وصناديق التمويل الدولية متعددة الأطراف، مضيفا أن برنامج تنفيذ المشروع يحرز تقدما كبيرا جدا فيما يتعلق باستكمال الإجراءات الفنية وتجهيز طرح العطاء حيث من المتوقع إصدار كافة الوثائق بوضعها النهائي للائتلافات المؤهلة منتصف الشهر القادم. 


وأضاف أن الائتلافات ستقدم عروضها في شهر آب/2022 ليتم اختيار الائتلاف المفضل قبل نهاية العام الحالي وتبدأ عملية التفاوض والغلق المالي مباشرة، مؤكدا أن الاجتماع التنسيقي كان مثمرا وبناءً حيث شارك فيه 11 مؤسسة تمويلية دولية من مختلف دول العالم وأبدوا كل الاستعداد لتوفير كافة اشكال الدعم وبطرق مختلفة لتمكين الأردن من تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي سيؤمن (300) مليون م3/سنويا لجميع محافظات المملكة والتحول الى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا. 


واشار النجار إلى أن جهات عربية ويابانية وكورية والمانية وفرنسية وامريكية ودول اخرى شاركت في هذا الاجتماع من خلال مؤسسات مالية مانحة مثل (بنك الاستثمار الاسلامي، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الإعمار الألماني، مؤسسة التمويل للتنمية الأمريكية، البنك الأوروبي للتنمية والاعمار، وكالة التنمية الفرنسية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الالماني للتعاون الدولي) اضافة الى مؤسسات أخرى.

 

 

 




 

 


 

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