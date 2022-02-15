الأردن يعين 15 حارساً جديداً في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب، الثلاثاء، إنه وبعد جهودٍ حثيثة من المملكة الأردنية الهاشمية وبتوجيهات ملكية سامية، جرى تم تعيين 15 حارساً جديداً للمسجد الأقصى المبارك من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عمّان، وباشروا عملهم في المسجد.

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وأشاد الخطيب بحرص الحكومة الأردنية ووزارة الأوقاف في عمّان على بذل أقصى جهودها لتوفير كافة سبل الدعم تجاه المسجد الأقصى المبارك والعاملين فيه.