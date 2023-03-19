مشروع تخرج لطلبة في "حجاوي اليرموك" يفوز بالمركز الأول لمسابقة بنقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- فاز مشروع تخرج لطلبة في قسم الهندسة الصناعية بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، بالمركز الأول في مسابقة نقابة المهندسين الأردنيين 2022 عن شعبة الهندسة الميكانيكية، عن مشروعهم الذي حمل عنوان "نظام مطوّر لتخزين الطاقة الشمسية في الاملاح المنصهرة وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات الطاقة الكهرو حرارية".

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وقام على إعداد هذا المشروع الطلبة "جود سليمان، مازن الزبيدي، شذى عواودة، مصعب الأحمد"، فيما تولى الدكتور غازي المقابلة الإشراف عليه.



وتسلم طلبة المشروع الجائزة في الاحتفال الذي جرى تنظيمه أمس السبت من قبل نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع غرفة صناعة عمان وأمانة عمان الكبرى، ورعاه مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.



وتقوم فكرة هذا المشروع، أن نظامه يُعدّْ مُزامن لتحديات حاضِرة في أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة في التنمية المستدامة، حيث تم تطوير وتصميم هذا النظام بشكل رئيسيّْ من عناصر رفيقة للبيئة.



ويعتمد النظام على استخدام الأملاح المنصهرة كعنصر لتخزين الطاقة الحرارية المُستمدة من الشمس لتوازي في مبدأ عملها بطاريات الليثيوم التي تحتوي على عناصر سامّة غير قابلة للتحلل في التربة كالرصاص ولا سيما أنها مواد قابلة للاشتعال في حالات التمّاس الكهربائي وفيها مخاطر متعددة.



ويستخدم النظام المطور مولدات الطاقة الكهربائية من نوع كهربائي وحراري غير شائع الاستخدام في المنطقة ليحل محل التور بينات – المستخدمة عالميا، والتي تحتاج إلى مساحات واسعة، وميزانيات كبيرة وامكانيات قد تكون صعبة التطبيق في مختلف المناطق، كما ان هذا النوع من التور بينات غير مستخدم في منطقتنا وموجود في عدد محدود من دول العالم.



كما وتقوم فكرة المشروع على استبدال ألواح الطاقة الشمسية الشائعة الاستخدام بـ أخرى عاكسة تمتاز بالتقاطها أكبر كمية من أشعة الشمس الساقطة عليها في بؤرتها، مما يؤدي انعكاس هذه الأشعة المركزة على خزانات الأملاح المنصهرة إلى ارتفاع درجة حرارة هذه الأملاح إلى درجات تصل لمئات الدرجات المئوية وتحتفظ بالحرارة لمدة تقارب اليوم ليتم استغلال هذه الحرارة في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام مولدات كهر وحرارية خاصة مما يجعل النظام المقترح متاحاً للاستخدام في المناطق النائية والصحراوية البعيدة عن شبكات الكهرباء ولا سيما ان النظام قابل للتصنيع بأحجام مختلفة وسيكون مناسباً وقابلا للتطبيق في المنازل والمنشآت التجارية نظراً لسهولة تركيبه وقلة حاجته إلى الصيانة وسهولة ادامته وتكلفته المنافسة.

