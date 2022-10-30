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الأحد، 30-10-2022 01:42 م

مشروع لاقمة مبنى متعدد الاستخدامات وموفر للطاقة في اربد

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الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية اربد الكبرى مشروع مبنى عام متعدد الاستخدامات وموفر للطاقة النظيفة بالشراكة مع جامعة اليرموك وجمعية رواد المستقبل وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

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وعبر رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال حفل وضع حجر الأساس للمشروع عن سعادته الكبيرة بالشراكة الدائمة مع الإتحاد الأوروبي مؤكداً أن الدعم الذي تتلقاه البلدية من الاتحاد لم يتوقف منذ عدة سنوات وتوج بإقامة ثمانية مشاريع كبرى جاءت بعضها ثمرة دعم مباشر وأقيمت أخرى من خلال وزارتي التخطيط والإدارة المحلية.


واكد الكوفحي أن التنمية باتت تحتل موقعاً مميزاً في العمل البلدي، فقد أطلقت البلدية مساراً تنموياً وبدأت بتنفيذه ضمن رؤيتها لعام 2030.


وأضاف أن هذا المشروع يأتي نتيجة للشراكة التي وضعتها البلدية كقيمة أساسية للعمل، وهو ما يشهد عليه عدد كبير من المشاريع والمبادرات التي تقيمها البلدية مع المواطنين والساكنين في المدينة.

 




 

 


 

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