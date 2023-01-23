مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق

الوكيل الإخباري - نفذت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة التابعة لمديرية الأمن العام، حملة رقابية في محافظة المفرق على منشآت المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

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‎وبين مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، في بيان اليوم الاثنين، أن الحملة شملت تنفيذ زيارات تفتيشية لعشرات المنشآت ونتج عنها تحرير مخالفات بحق منشأتين ومصادرة كمية قدرت بنحو 5000 عبوة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل المتنوعة لانتهاء صلاحيتها وعدم حصولها على إجازة تداول.



وأضاف، أن الحملة تأتي استمرارا للجهود الرقابية الدورية التي تبذلها فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات للتأكد من التزام المنشآت على امتداد مناطق المملكة بتطبيق الأسس والتعليمات المعتمدة من قبل المؤسسة لتنظيم عملية بيع وتداول هذه المواد.



وأشار مهيدات، إلى أن الحملة ركزت على توعية وإرشاد القائمين على هذه المنشآت لأفضل الممارسات لتداول المستحضرات والاشتراطات التي من الضروري الالتزام بها لضمان توفيرها بأعلى مواصفات الجودة والمأمونية للمواطن.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني (117114)، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق "واتساب" على الرقم 0795632000