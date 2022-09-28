مصدر أمني: شخص يحرق نفسه وعائلته في وادي الرمم

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني إن غرفة عمليات الأمن العام تلقت بلاغا اليوم الاربعاء يفيد بقيام شخص بحرق نفسه هو و أفراد عائلته، حيث تحركت الاجهزة المختصة على الفور تجاه الموقع في منطقة وادي الرمم .

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وأضاف المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن فرق الإسعاف قامت بإخلاء الجثث والمصابين إلى مستشفى البشير الا ان نتيجة للاصابة البليغة التي قد لحقت بالأولاد قد فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم .

وما زالت الزوجة على قيد الحياه وتتلقى العلاج وصنفت حالتها بالسيئة .



وأكد المصدر أن الفاعل ما زال على قيد الحياة أيضا ويتلقى العلاج وما زالت الأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة مجهولة .



من جهتها قامت الأجهزة على الفور بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

