مصدر أمني: شخص يحرق نفسه وعائلته في وادي الرمم

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني إن غرفة عمليات الأمن العام تلقت بلاغا اليوم الاربعاء يفيد بقيام شخص بحرق نفسه هو و أفراد عائلته، حيث تحركت الاجهزة المختصة على الفور تجاه الموقع في منطقة وادي الرمم .
وأضاف المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن فرق الإسعاف قامت بإخلاء الجثث والمصابين إلى مستشفى البشير الا ان نتيجة للاصابة البليغة التي قد لحقت بالأولاد قد فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم .
وما زالت الزوجة على قيد الحياه وتتلقى العلاج وصنفت حالتها بالسيئة .
وأكد المصدر أن الفاعل ما زال على قيد الحياة أيضا ويتلقى العلاج وما زالت الأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة مجهولة .
من جهتها قامت الأجهزة على الفور بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.