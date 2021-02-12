مصدر حكومي لـ الوكيل : الحديث عن الحظر الشامل في رمضان سابق لأوانه

الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي في وزارة الصحة ، أنه سابق لأوانه الحديث عن الحظر الشامل في شهر رمضان المبارك ، لافتا أن الحكومة ما زالت تقيم الوضع الوبائي الراهن.

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وأشار المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه بالرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، وارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية بالفيروس ، إلا أن ذلك لا يعني العودة إلى الحظر الشامل في المرحلة المقبلة، وتابع " الحكومة تحدثت مرارا في هذا الشأن" .

وبين ، أن هنالك دراسة مستفيضة لبحث العديد من القرارات ، للعمل على التقليل من عدد الإصابات والوفيات بالفيروس ، منوها ، أن الأمر "مقلق" ، بعد أن كانت المؤشرات سابقا " مطمئنة" ، وتدل على "السير نحو الاتجاه الصحيح" .

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