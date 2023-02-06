مصدر حكومي يوضح حول دوام الموظفين غدا الثلاثاء

الوكيل الإخباري - قال مصدر حكومي مطلع إنه لا يوجد ما يستوجب اتخاذ قرار بتعطيل دوام الموظفين في الوزارات والمؤسسات الرسمية ليوم غد الثلاثاء حتى الآن. اضافة اعلان





وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس الوزراء سيبقى على اطلاع حول آخر التحديثات التي تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية حول المنخفض الجوي ومدى تأثيره على الحياة العامة.



وأضاف أنه في حال اتخذ قرار بشأن تأخير الدوام أو تعطيل الموظفين فإنه سيعلن عنه فور صدوره، فيما أشار المصدر إلى أن قرار التعطيل في حال اتخاذه لن يشمل الوزارات والمؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد خلال المنخفض الجوي.



وتتأثر المملكة خلال اليومين المقبلين بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويحتمل أن تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 900م، وفق ما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.